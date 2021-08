Unitas Sciacca, arriva un'importante conferma: La Bella indosserà ancora la maglia neroverde

Importante conferma per la Unitas Sciacca con la conferma di Ignazio La Bella che indosserà la maglia neroverde anche per la stagione sportiva 2021/2022.

Difensore esterno di 21 anni, cresciuto nelle scuole calcio saccensi, negli ultimi anni è notevolmente migliorato sul piano tecnico e nelle poche partite disputate nel precedente campionato di Eccellenza.

Ha sempre mostrato di essere molto legato alla squadra della sua città: La Bella continua infatti a lavorare per migliorare ancora e al nuovo gruppo porterà in dote affidabilità e concretezza in un ruolo, il suo, che nel calcio moderno è fondamentale sotto l'aspetto tattico.