Unitas Sciacca, altro acquisto decisivo: arriva il "regista" argentino Augustin Di Giovanni

Con lui si concludono le operazioni di mercato per presentarsi al prossimo campionato con una formazione più che competitiva. Il nuovo arrivato è il classico trequartista che distribuisce il gioco ma che punta la porta quando riesce a trovare lo spazio giusto per esaltare le sue caratteristiche

L’ultimo “colpo” di mercato della Unitas Sciacca si chiama Agustin De Giovanni: una pedina importantissima dato che sarà il regista della squadra.

Arriva dalla Tercera Division, ha 24 anni, argentino, ed è il classico trequartista che distribuisce il gioco ma che punta la porta quando riesce a trovare lo spazio giusto per esaltare le sue caratteristiche e la sua precisione nel tiro da lontano.

L'arrivo di De Giovanni è la ciliegina sulla torta del mercato che la società saccense ha praticamente completato: un acquisto realizzato grazie alla collaborazione di Francesco Marino.

La formazione calcistica del nuovo arrivato è targata Deportivo Mac Allister, club di settore giovanile della sua città, Santa Rosa, che sorge ell'estremità occidentale della regione della Pampa.

Il club porta il nome dei fratelli Mac Allister, entrambi giocatori del Boca Juniors, uno dei quali ha tre figli che hanno giocato con la nazionale argentina.

De Giovanni, nel 2019, ha debuttato nella Primera B Nacional del suo paese mettendosi subito in mostra per tecnica e dinamismo. Poi la scelta di venire a giocare in Europa, in Spagna, dove ha indossato le maglie di Pueblo Nuevo, San Martin, Lorca, Terrassa e Llerenense nella Tercera e Segunda Divisione, equivalenti alle nostre serie B e C.