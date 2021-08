Unitas Sciacca, via alle selezioni per i giovani talenti: ecco quando

L'Unitas Sciacca Calcio continua a promuovere ed organizzare selezioni per giovani aspiranti calciatori che andranno a comporre le formazioni che affronteranno i tornei giovanili.

La società Unitas Sciacca quest'anno, ha annunciato con una nota stampa, non farà pagare nessuna retta mensile a chi parteciperà alle formazioni giovanili, a parte i costi di un contributo iniziale del materiale tecnico sportivo. Ulteriori costi delle trasferte nei vari campionati saranno a carico della società. Nel solco del progetto di valorizzazione dei giovani calciatori locali, l'Unitas si sta impegnando a fondo per fornire ai giovani calciatori tutte le opportunità per avvicinarsi alla prima squadra e provare l'emozione di indossare la bella e gloriosa maglia neroverde.

Queste le prossime selezioni: sabato 28 agosto Stadio Comunale “Gurrera”; ore 16 Categoria Giovanissimi 2007/2008; ore 17 Categoria Allievi 2005/2006.