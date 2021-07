Calcio, Vincenzo Coco sarà ancora il capitano dell'Unitas Sciacca

Il calciatore Vincenzo Coco sarà capitano dell'Unitas Sciacca, che milita in Eccellenza, anche per la stagione sportiva 2021/2022. Coco, 30 anni, centrocampista offensivo, nel 2016 è tornato ad indossare la maglia della sua città dopo varie esperienze in serie C e serie D, tra cui gli anni splendidi con il Trapani che cominciava la cavalcata che poi l'ha portato fino alla serie B.

"Sono contento della fiducia della società nei miei confronti – dice Coco - e non vedo l'ora di cominciare il nuovo torneo. A causa del Covid un anno fa non abbiamo potuto festeggiare la promozione in Eccellenza e poi siamo stati di nuovo costretti a fermarci dopo la bella preparazione fatta con il mister Giuseppe Geraldi. Ora speriamo di riprendere il nostro cammino e di riportare il calcio neroverde ad alti livelli. La fascia di capitano mi assegna tanta responsabilità, sono pronto a guidare i miei compagni verso nuovi traguardi".