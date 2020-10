Tutela legale per tutti i club dilettanti, Sibilla: "Proseguiamo insieme nel segno della concretezza"

Una tutela legale penale per tutti i club dilettanti. E' questa l'idea della lega nazionale dilettanti. Ovvero una polizza per la tutela legale penale utile alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.

"Abbiamo dotato le nostre associate e i loro tesserati, per le attività di competenza, di un prezioso strumento di tutela - ha commentato il presidente della Lega Nazionale dilettanti Cosimo Sibilia - È la conferma ulteriore della massima attenzione posta al territorio dalla Lnd, realizzando un intervento necessario quanto atteso da tutti i dirigenti delle società dilettantistiche d'Italia. Proseguiamo, quindi, nel segno della concretezza, mettendo a disposizione quante più risorse per fare in modo che il calcio di base possa essere accompagnato dalle migliori condizioni possibili in questa delicata fase di ripresa delle attività".