Torneo di padel "Open Summer": ecco le coppie salite sul podio

Si è concluso il torneo di padel "Open Summer" tenutosi al circolo Athena. La coppia Selvaggia Bellavia/Roberta Arcarese si è aggiudicata il primo posto, seguita dalla coppia Denise Guida/Cristiana Rao giunta al secondo posto e per concludere sul podio - al terzo posto - è salita anche la coppia Tiziana Cardilicchia/Giorgia Erriu.

"A tutte le ragazze, che si sono sfidate in questo primo torneo va un ringraziamento per aver partecipato con entusiasmo e voglia di crescere in questo meraviglioso mondo del padel" - queste le parole degli organizzatori del torneo "Open Summer" - .