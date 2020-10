Pallavolo Aragona, test match contro il Modica: partita in diretta streaming

Manca sempre meno al via della Serie B1 di pallavolo femminile. L’inizio del campionato è fissato per sabato 7 novembre con la Seap Dalli Cardillo Aragona che debutterà in trasferta contro l’Akademia Santa Anna Messina. Nel frattempo la squadra del presidente Nino Di Giacomo continua ad allenarsi anche con due sedute al giorno per migliorare ulteriormente la condizione fisica e l’affiatamento tra le atlete.

Il lavoro sia in sala pesi che al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, tra tecnica e tattica, procede nel migliore dei modi. Anche l’ultima arrivata, la schiacciatrice Allison Beltrame, si sta integrando benissimo con il resto del gruppo. Sabato 17 ottobre le biancoazzurre saranno impegnate in un allenamento congiunto con le pari categoria della Pro Volley Team Modica di coach Corrado Scavino.

Il test tra la Seap Dalli Cardillo Aragona e la PVT Modica è in programma alle ore 17:30, al “Pippo Nicosia” di Agrigento e sarà un anticipo del derby che si vedrà anche in campionato. Il match amichevole servirà per provare i sistemi di gioco e verificare la condizione fisica delle atlete. L’allenamento congiunto sarà a porte chiuse ma gli appassionati di pallavolo e i tifosi di entrambe le formazioni potranno seguire la diretta streaming della partita amichevole sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona Asdsporting Club Maccalube.