Test match per la Pallavolo Aragona, biancazzurre in campo contro la Rizzotti Design Catania

Prosegue nel migliore dei modi il percorso di preparazione alla fase più importante della stagione per la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona, quella del primo turno dei play off per la promozione in Serie A2 che vedrà le biancazzurre di scena a Castellana Grotte contro la Zero5 Deco Domus Castellana Noci, domenica 16 maggio, nella gara di andata. Il match di ritorno, invece, si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento sabato 22 maggio.

La squadra di coach Massimo Dagioni si appresta a terminare un’altra intensa settimana di allenamenti. Alle sedute in sala pesi e quelle di tecnica sul campo del “PalaNicosia”, la Seap Dalli Cardillo Aragona ha programmato anche prove tecnico-agonistiche nel rettangolo di gioco con un nuovo allenamento congiunto contro la Rizzotti Design Catania, formazione anch’essa qualificata per gli spareggi promozione e prossima avversaria dell’Arzano.

Il test amichevole si disputerà sabato 1 maggio, alle ore 17, alla palestra “Sporting Center” di Sant’Agata Li Battiati, nel catanese. Un allenamento congiunto impegnativo che darà sicuramente indicazioni importanti al coach Dagioni sullo stato di forma delle atlete. Un’occasione per mettere a punto i meccanismi di squadra, affinare schemi ed intesa tra le giocatrici, e provare nuove e diversificate soluzioni tattiche da proporre contro le pugliesi.