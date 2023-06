Sembrava fosse amore, i tifosi dell’Akragas "avvisano" Deni: "Qui Cammarata non entra"

Akragas che succede? Questa mattina all’esterno dei cancelli d’ingresso dello stadio “Esseneto” di Agrigento, ha fatto capolino uno striscione contro un ex dirigente biancazzurro. “Deni non scherzare, Cammarata qui non deve più entrare”. Lo striscione, al momento, non è stato rivendicato.

Nessuna firma ma il concetto è ben chiaro: parte della tifoseria è contro un possibile ritorno nelle vesti di dirigente dell’ex Akragas e Sancataldese, Giuseppe Cammarata, uomo fidato del patron Giuseppe Deni. Cammarata, proprio nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di direttore dell’area tecnica dell’Imolese, squadra di proprietà sempre di Giuseppe Deni. Un sodalizio tra i due che va avanti da diverso tempo.

Per questo, secondo indiscrezioni, proprio il patron gradirebbe un ritorno in patria del nisseno, Cammarata. Questi rumors hanno fatto storcere il naso ad una parte di tifoseria biancazzurra che, forse, non gradì il passaggio di Cammarata alla Sancataldese. Sono solo ipotesi, che al momento, non trovano risposte certe. Il mercato dell’Akragas è tutto da fare.

I biancazzurri hanno messo già il primo tassello, ovvero capitan Alfonso Ciopolla. Ad oggi, però, tiene banco la quesitone Giuseppe Cammarata. Sono ore calde in casa Agrigento