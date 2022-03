"Stralicata 2022": tutto pronto per la competizione podistica

Si terrà domenica 6 marzo, con inizio alle 10, la quarta edizione della competizione podistica “Stralicata 2022”. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Galanti che ha concesso il patrocinio gratuito del Comune alla manifestazione.

La gara fa parte del calendario nazionale Fidal (classificazione Bronze) e del 27° Gran Prix di Sicilia.

Il percorso è costituito da un circuito cittadino di 3.333 metri che si snoda lungo le vie del centro storico e del porto turistico di Licata. L’altezza sul livello del mare varia dai 9 ai 23 metri con una pendenza inferiore all’1%.

All’evento organizzato dall’ Asd Atletica Licata chesi svolgerà dalle 10 alle 12 possono prendervi parte i tesserati Fidal in regola con le certificazioni mediche oltre che gli atleti in possesso della Runcard. "Rientra tra i compiti istituzionali dell'ente – è il commento del sindaco Galanti - la promozione di eventi sportivi di grande risonanza che valorizzino le risorse locali e siano da volano per lo sviluppo del territorio e per la ripresa del settore turistico ed economico della città. Per questo motivo, di concerto con l’amministrazione comunale, abbiamo accolto l’istanza degli organizzatori concedendo il patrocinio gratuito. Essendo una manifestazione a carattere regionale, la numerosa presenza di atleti con familiari al seguito, nonchè di cittadini e turisti che vorranno assistere alla manifestazione, - conclude Galanti -consentirà di far rivivere il centro storico della città e al contempo di dare un impulso all'economia cittadina".