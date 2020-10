Il Dpcm ferma i campionati minori di calcio, stop "forzato" anche per l'Akragas

L’emergenza Covid 19 ferma, ancora una volta, lo sport. Nell’ultimo Dpcm illustrato dal premier Conte, anche una limitazione nei campionati di calcio. Stop, dunque, ai campionati dilettantistici di carattere nazionale. Niente più partite dall'Eccellenza fino alla terza categoria. Tra le squadre interessate al nuovo decreto anche e soprattutto l'Akragas del patron Sonia Giordano. "Anche il nostro campionato è stato sospeso - si legge in una nota - siamo fermi fino al 24 novembre". I biancazzurri di mister Di Gaetano non potranno scendere in campo. Un'altra batosta per il calcio dilettantistico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.