Calcio, al via gli stage della Unitas Sciacca per reclutare nuovi talenti

Nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 luglio l'impianto Isabella Sport ospiterà le selezioni. Si cercano nuove leve per partecipare ai prossimi campionati nelle categorie "Giovanissimi", "Allievi" e "Juniores"

L'Unitas Sciacca Calcio, in vista della stagione sportiva 2021/2022, promuove e organizza stage per giovani aspiranti calciatori che andranno a comporre le formazioni che affronteranno i vari tornei giovanili.

Venerdi 23 e sabato 24 luglio, dalla ore 17.00 alle ore 19.00 presso l'impianto Isabella Sport, si svolgeranno le selezioni per reclutare giovani leve che parteciperanno ai campionati Giovanissimi, Allievi e Juniores.

Nel dettaglio, il programma degli stage sarà il seguente: Venedi 23 Luglio per i nati negli anni 2005 e 2006; sabato 24 Luglio per i nati negli anni 2007 e 2008.

La selezione sarà diretta da Vincenzo Piazza, coordinatore tecnico e amministrativo del settore giovanile dell'Unitas Sciacca. Lo stesso Piazza durante la stagione agonistica guiderà la squadra Giovanissimi con la collaborazione di Saverio Guardino, mentre le squadre che parteciperanno ai campionati Allievi e Juniores sono state affidate rispettivamente ad Antonio Abbene, che usufruirà della collaborazione di Vincenzo Coco, ed a Salvo Crivello.

La società Unitas Sciacca per la prima volta sta promuovendo e organizzando in proprio il settore giovanile, impegnandosi a fornire ai giovani calciatori tutte le opportunità per avvicinarsi alla prima squadra e provare l'emozione di indossare la gloriosa magia neroverde.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare, sia di Sciacca che dei Comuni dell'hinterland, dovrano presentarsi all’appuntamento nelle giornate di venerdi 23 e sabato 24 presso l'impianto sportivo Isabella Sport muniti di certificato medico di idoneità non agonistica in corso di validità e con abbigliamento sportivo.