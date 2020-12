Sport nei parchi, parola a Cantone: "Pronti a fornire un programma per tutti"

"Sport nei parchi". E' questo il nostro progetto del presidente della quinta commissione consiliare permanente Carmelo Cantone. Insieme ai consiglieri Piparo e Sollano si starebbe pensando ad una promozione di modelli di pratica sportiva all'aperto. A sostegno del progetto anche l'Anci.

L'idea è quella di utilizzare gli spazi all'aperto. “In parole più semplici – dice Cantone- stiamo cercando di assicurare alla nostra città la possibilità di praticare attività sportive in aree appositamente attrezzate durante la settimana, e nel weekend poi, di offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target come bambini e ragazzi, donne e over 65”.

Pertanto Cantone ha dato mandato alla Segreteria, di tramettere con carattere di urgenza al sindaco di Agrigento, il verbale dell’ultima seduta al fine di aderire al progetto “Sport nei parchi” per dare la possibilità anche ad Agrigento di poter usufruire di questa iniziativa.