Serie A di basket, un empedoclino da record entra nella storia di Treviso: è Matteo Imbrò

Un empedoclino nella storia di Treviso Basket. Matteo Imbrò, capitano della Tvb, ha insaccato 29 punti. Un record, oltre che personale, anche di tutta la Treviso basket. Imbrò ha portato a referto 29 punti, tirando con 7/12 da 3, 1/1 da due e 6/6 dalla lunetta. Il capitano della Tvb ha trascinato la sua squadra nella vittoria contro Brescia.

Per l’empedoclino è stata la migliore partita di sempre nella massima serie. Ventinove punti in 24 minuti, ovvero la migliore prova per un giocatore italiano in questa stagione.

Un momento magico per Matteo Imbrò ormai diventato leader silenzioso della Treviso Basket.