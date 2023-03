Senna e le origini di Siculiana: artista emiliano dona una scultura al sindaco

Il suo soprannome era “magic”, ed è stato considerato il pilota più forte di tutti i tempi. Ayrton Senna, icona della Formula 1, aveva origini italiane. La bisnonna del pilota, morto nel 1994, era originaria di Siculiana. Per questo motivo, un artista emiliano ed appassionato di Formula 1, ha deciso di donare a Siculiana un busto di Ayrton Senna. Lui si chiama Alessandro Rasponi e la sua scelta è stata molto apprezzata. La cerimonia di consegna si è tenuta a Casalicchio di Reno.

“Non tutti sanno che la bisnonna di Senna, Giovanna Magro, è nata a Siculiana nella seconda metà dell’Ottocento e da lì, insieme ai genitori, partì alla fine del secolo per raggiungere il Brasile. Il comune di Siculiana - ha detto il sindaco Giuseppe Zambito - è orgoglioso di aver dato le origini a un campione che è ancora oggi testimonial di valori che sono molto avvertiti dalla nostra gente: l’amicizia, la passione per la vita, l’impegno nella professione e nello sport, la correttezza, la carità e la fede. Senna - ha sottolineato il sindaco - è un esempio anche per le nuove generazioni, non solo per chi lo ha visto correre, e per questo motivo stiamo lavorando a un progetto che ne celebrerà la grandezza e ne ricorderà le origini. Stiamo facendo un importante lavoro di ricerca e ricostruzione storica che coinvolgerà il mondo della F1”.

Il progetto unisce già le cittadine di Senna e Maranello. Luigi Zironi, sindaco del centro emiliano che è casa della Ferrari, ha invitato Zambito in Emilia e insieme hanno partecipato, martedì, alla serata in memoria di Senna: “Con Zironi – ha concluso Zambito - abbiamo gettato le basi per un patto di amicizia fra i due Comuni. Ringrazio Luigi per la calorosa accoglienza e disponibilità e per avermi invitato a visitare il museo Ferrari, un luogo carico di emozioni uniche”.