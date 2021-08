Volley serie A2, la Seap Dalli Cardillo riconferma 5 giocatrici: saranno i punti fermi del nuovo campionato

Si tratta del capitano Serena Moneta, Valeria Caracuta, Sara Stival, Federica Vittorio e Fabiola Ruffa: "Ringraziano la società e il presidente Nino Di Giacomo per la fiducia che ci ha dato. Siamo pronte per questa nuova avventura e ci auguriamo d'incontrare i tifosi al più presto"

Arrivano 5 conferme importanti per la società biancazzurra: sono altrettante atlete che saranno dunque dei punti fermi nella rosa della Seap Dalli Cardillo Aragona per il prossimo campionato di serie A2 femminile.

Si tratta del capitano Serena Moneta, schiacciatrice di grande esperienza, classe 1990, che si appresta a disputare la terza stagione di fila con la formazione aragonese; la palleggiatrice di indiscusso valore tecnico e professionale Valeria Caracuta, classe 1987, reduce da un’ottima stagione in Serie B1; l’opposto Sara Stival, classe 2001, autentica sorpresa dello scorso campionato con prestazioni eccellenti e tantissimi punti contro ogni avversario; la catanese Federica Vittorio, classe 1991, alla terza stagione in maglia Seap Dalli Cardillo Aragona, uno dei migliori liberi della scorsa stagione e un’autentica sicurezza in difesa e ricezione e Fabiola Ruffa, classe 2000, atleta che ricopre il ruolo di libero ma che all’occorrenza può essere utilizzata sia nel fondamentale della battuta che in prima linea per le sue capacità tecniche.

Le cinque atlete riconfermate sono reduci da una stagione molto positiva dal punto di vista tecnico.

Tutte hanno convinto la società a confermare la propria fiducia.

Le 5 atlete si dichiarano “soddisfatte e contente di poter continuare a giocare con la maglia della Seap Dalli Cardillo Aragona” e di “misurarsi in un campionato che si preannuncia avvincente, equilibrato e ricco di sorprese”.

“Ringraziano la società, ed in particolare il presidente Nino Di Giacomo - aggiungono - per la fiducia che ci ha dato in precedenza e per quella che ci ha riconfermato quest’anno. Siamo pronte per questa nuova avventura in Serie A2 e cogliamo l’occasione per salutare tutti i tifosi con la speranza di poterci incontrare presto”.