Colpo di mercato per la Seap Dalli Cardillo Aragona: arriva Francesca Borelli

Ennesimo colpo di mercato per la Seap Dalli Cardillo Aragona. Dopo l’arrivo dell’esperta palleggiatrice Valeria Caracuta, della centrale Barbara Murri, delle schiacciatrici Elena Cappelli e Giorgia Silotto, dell’opposto Sara Stival, la società del presidente Nino Di Giacomo si è assicurata le prestazioni della centrale laziale Francesca Borelli, classe 1995, alta un metro e 85 centimetri, nata a Fondi in provincia di Latina.

Nella passata stagione ha prima giocato con il Volley Città di Castello per poi accasarsi, a gennaio, nella 3M Pallavolo Perugia, sempre in serie B1. Ha un curriculum sportivo di tutto rispetto: a 15 anni Francesca Borelli è in serie C con il Futura Terracina ’92, disputa due stagioni ed un playoff promozione per poi passare direttamene in serie B1 nel Caffè Circi Sabaudia con i gradi di capitano, una parentesi in B2 nel Gabicce per poi tornare in serie B1 con il Pescara. Nella stagione 2015-2016 indossa prima la maglia del Cus Torino e da gennaio quella della Giò Volley Aprilia, entrambe formazioni di B1. L’anno dopo sbarca in A2 nelle fila dell’Omia Cisterna. Nella stagione successiva, 2017-2018, lascia l’Italia per giocare nella Serie A svizzera con la maglia del Lugano. Nella stagione 2018-2019 torna in Italia per disputare la B1 con il San Giustino Volley.

Velocità e ottimi fondamentali sono le principali doti della Borelli che dichiara: “Già dai primi contatti con il presidente Nino Di Giacomo e l’allenatore Massimo Dagioni ho capito da subito che la società ha obiettivi chiari e ambiziosi. Ho preso da subito in considerazione la chiamata in quanto ho trovato il progetto molto stimolante. Sono sicura che sarà una bella stagione quanto difficile e questo sarà un motivo in più per dare il massimo. I presupposti per divertirci e per fare bene ci sono tutti, non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione con la maglia della Seap Dalli Cardillo Aragona”. Francesca Borelli è l’ultimo colpo di mercato e completa il roster della Seap Dalli Cardillo Aragona per il prossimo campionato di serie B1. La Società ha ingaggiato sei nuove giocatrici e riconfermato altrettante.

Ecco il tabellone completo:

STAFF TECNICO

ALLENATORE: Massimo Dagioni (Confermato)

VICE ALLENATORE/PREPARATORE ATLETICO: Danilo Turchi (dal Volley Cecina)

ALLENATORE/SCOUTMAN: Damiano Romano (Confermato)

ROSTER PRIMA SQUADRA

PALLEGGIATRICI: Valeria Caracuta (dal LKS Commercecon Lodz – Polonia serie A), Martina Baruffi (Confermata)

CENTRALI: Elisa Manzano (Confermata), Francesca Borelli (dalla 3M Pallavolo Perugia serie B1), Barbara Murri (dalla Megabat Città di Vallefoglia serie B1)

SCHIACCIATRICI: Serena Moneta (Confermata), Jacqueline Do Nascimento (Confermata), Elena Cappelli (dalla Lucky Wind Trevi Volley), Giorgia Silotto (dalla 3M Pallavolo Perugia in serie B1)

OPPOSTO: Sara Stival (dall’Itas Città Fiera Libertas Martignacco in serie A2)

LIBERI: Federica Vittorio (Confermata), Fabiola Ruffa (Confermata)