Pallavolo, è tempo di amichevoli per la Seap Dalli Cardillo Aragona

È tempo di amichevoli per la Seap Dalli Cardillo Aragona, dopo quattro intense settimane di preparazione atletica. La squadra allenata da coach Massimo Dagioni è attesa da un mese di ottobre colmo di test match per amalgare sempre di più il gruppo e per provare la condizione fisica delle atlete, gli schemi e le soluzioni tattiche in vista dell'esordio ufficiale nel campionato di serie B1, in programma il prossimo 7 novembre sul campo dell'Akademia Sant'Anna Messina. Ben sei amichevoli tutte con formazioni siciliane e di campionati differenti. Su tutte spicca l'affascinante sfida in casa della Sigel Marsala, formazione del campionato di Serie A2 che si giocherà giovedì 29 ottobre alle ore 18. Il primo test match è stato programmato per giovedì 1 ottobre, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, alle ore 18:30, contro il Volley Terrasini, squadra che milita in Serie B2 con ambizioni di primato. Il sestetto palermitano, allenato dall'esperto Enzo D'Accardi, può contare anche sulle due ex aragonesi l'opposto Valentina Biccheri e la centrale Camilla Macedo. L'amichevole di ritorno si giocherà invece a Terrasini sabato 10 ottobre, alle ore 17. Poi la doppia sfida contro la Pvt Modica, squadra che milita in Serie B1 e nello stesso girone della Seap Dalli Cardillo Aragona. Il primo match amichevole è in programma sabato 17 ottobre, alle ore 17:30, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Il 22 ottobre, invece, il return match amichevole a Modica alle ore 18. Giovedì 29 ottobre la Seap Dalli Cardillo Aragona sarà ospite della Sigel Marsala di Serie A2, formazione che ha iniziato da qualche settimana il campionato. L'ultima amichevole, prima dell'inizio del campionato, capitan Moneta e compagne, la disputeranno sabato 31 ottobre, contro la Pallavolo Sicilia Catania di Serie B1, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento con inizio alle ore 17:30.

Ecco il quadro completo delle amichevoli:

Giovedì 1 ottobre ore 18:30

Seap Dalli Cardillo Aragona vs Volley Terrasini

Sabato 10 ottobre ore 17:30

Volley Terrasini vs Seap Dalli Cardillo Aragona

Sabato 17 ottobre ore 17:30

Seap Dalli Cardillo Aragona vs Pvt Modica

Giovedì 22 ottobre ore 18

Pvt Modica vs Seap Dalli Cardillo Aragona

Giovedì 29 ottobre ore 18

Sigel Marsala vs Seap Dalli Cardillo Aragona

Sabato 31 ottobre ore 17:30

Seap Dalli Cardillo Aragona vs Pallavolo Sicilia Catania