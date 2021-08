Con 7 new entry la Seap Dalli Cardillo è pronta a ripartire in vista del campionato di serie A2

Vacanze finite per la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. Domani pomeriggio, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, vecchie e nuove giocatrici si raduneranno per dare il via alla preparazione atletica in vista del prossimo impegnativo campionato di serie A2. Sono ben sette le new entry: l’alzatrice Martina Casarotti, le centrali Benedetta Cometti, Alessia Bisegna e Michela Negri, le schiacciatrice Nadine Zech e la montenegrina Danjiela D?akovi?, e l’opposto/schiacciatrice Irene Zonta. Il nuovo allenatore è l’esperto Stefano Micoli che sarà collaborato dal vice allenatore Danilo Turchi, dall’allenatore e scoutman Damiano Romano e dal preparatore atletico Massimo Catalano, tutti e tre riconfermati dal presidente Nino Di Giacomo.

La squadra biancazzurra lavorerà con intensità per alcune settimane sia dal punto di vista della condizione fisica e poi in seguito tattica e tecnica. In agenda ci sono oltre un mese e mezzo di preparazione finalizzata all’esordio di campionato che dovrebbe avvenire nel weekend del 9 - 10 ottobre. Inoltre, dalla metà del mese di settembre saranno disputate alcune amichevoli per oliare i meccanismi di squadra. Il gruppo della Seap Dalli Cardillo Aragona è stato rinnovato per sette dodicesimi.

Rispetto al roster dello scorso campionato di Serie B1 sono rimaste la palleggiatrice Valeria Caracuta, la schiacciatrice e capitano Serena Moneta, l’opposto Sara Stival e i liberi Federica Vittorio e Fabiola Ruffa.

La nuova Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona è un ottimo mix di esperienza e giovani promesse, ricche di talento e potenzialmente pronte a mettere i bastoni tra le ruote alle big del campionato di A2. La formazione di coach Micoli è stata inserita nel girone A e sfiderà il Marsala Volley, le romagnole Omag San Giovanni in Marignano (Rimini), Olimpia Teodora Ravenna e Volley Academy Sassuolo (Modena), le lombarde Volley Millenium Brescia e Futura Volley Giovani Busto Arsizio (Varese), la laziale Assitec Volleyball Sant’Elia (Frosinone), il Volley Hermanea Olbia della Sardegna, l’abruzzese Altino Volley (Chieti) e la marchigiana Helvia Recina Volley Macerata. A breve saranno stilati i calendari della prima fase da 22 giornate, cui seguiranno da un lato i Play Off Promozione e dell’altro la Pool Salvezza.