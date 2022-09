Scuola calcio Athena, Moussa Seck approda alla Reggina

"Il "nostro" Moussa Seck classe 2006 approda tra i professionisti, il giovane calciatore è stato, infatti, tesserato dalla Reggina 1914, prestigiosa società che milita nel campionato di Serie B".

Ad annunciarlo è la scuola calcio Athena che ha formato il giovane atleta. "Il calciatore, cresciuto nella nostra scuola calcio - si legge in una nota - , è stato fin da subito apprezzato dallo staff tecnico dell'under 17 della società calabrese per le grandi doti fisiche ed atletiche e per la buona tecnica. Auguriamo a Moussa un grosso in bocca al lupo".