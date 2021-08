Calcio, nuovo colpo di mercato dell'Unitas Sciacca: dentro D'Amico

E' Claudio D'Amico l'ultimo dei nuovi arrivati in casa Unitas Sciacca. Portiere, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del "Tommaso Natale" e del "Calcio Sicilia" e ha già disputato con la maglia del Palermo il campionato nazionale Under 17.

D'Amico ha colto al volo la possibilità di giocare a Sciacca dove, dice la società, "ha una chance per puntare ad un posto da titolare in Eccellenza e mettersi in luce in previsione di un possibile salto nei professionisti".