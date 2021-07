Stage gratuito per i giovani calciatori, grande entusiasmo agli impianti di Isabella Sport

In tanti stanno tentando di far parte delle squadre giovanili che poi indosseranno la maglia neroverde nei campionati Giovanissimi, Allievi e Juniores

Buona partecipazione e tanto entusiasmo agli impianti di Isabella Sport dove i tecnici dell'Unitas Sciacca hanno coordinato il primo dei due giorni di stage gratuiti riservati a giovani calciatori. Tanti ragazzi di Sciacca e dell'hinterland provenienti dalle scuole calcio del territorio che si sono presentati all'appuntamento per tentare di far parte delle squadre giovanili che poi indosseranno la maglia neroverde nei campionati Giovanissimi, Allievi e Juniores.

Oggi, in un clima cordiale e sereno, seconda giornata di stage a partire dalle ore 17 sempre sui campi in erba sintetica dell'impianto Isabella Residence Sport. L'Unitas Sciacca con il proprio settore giovanile non farà pagare nessuna retta mensile, i ragazzi selezionati contribuiranno soltanto ai costi iniziali per il materiale tecnico che sarà messo a loro disposizione.