Unitas Sciacca, c'è una importante conferma: Libassi resta in neroverde

Peppe Libassi e l'Unitas Sciacca insieme anche per il prossimo campionato di Eccellenza 2021-2022. Centrocampista esterno, Libassi è dotato di ottime qualità tecniche e di un'intelligenza tattica che gli consente di adeguarsi agevolmente alle varie fasi della partita.

Libassi è stato tra i protagonisti della promozione in Eccellenza, con quella che sta per cominciare indosserà la maglia neroverde per il decimo anno, anche se non consecutivo, a 35 anni può mettere in campo una vastissima esperienza maturata anche in alcuni campi di serie C, che già trasmette ai compagni durante gli allenamenti.