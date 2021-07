Unitas Sciacca, il bomber Galluzzo confermato per il quarto anno di fila

Quarto torneo consecutivo in maglia neroverde per uno dei cannonieri più prolifici del calcio saccense. L'Unitas Sciacca, anche per il campionato di Eccellenza alle porte, avrà nel proprio organico Pasquale Galluzzo, attaccante di 31 anni, protagonista con i suoi 50 gol delle due promozioni consecutive degli ultimi anni.

Beniamino in Eccellenza può vantare una lunga esperienza e tante reti con le maglie di Pro Favara, Folgore, Alcamo, Ribera, Kamarat e Mazara.

“Sono felice – ha detto Galluzzo iniziando la preparazione precampionato –, è sempre stato un onore rappresentare la squadra della propria città. Il mio sogno resta sempre quello di riportare lo Sciacca in serie D".