Scherma, sciabola femminile: Discobolo vince a Milano con Siria Mantegna

L'atleta della Discobolo Sciacca Siria Mantegna ha vinto a Milano la dodicesima edizione del trofeo Acquamarina” di sciabola femminile individuale, organizzato dalla società sportiva Del Giardino in occasione delle celebrazioni per i 140 anni di attività.

Gara impeccabile quella di Mantegna, nessuna sconfitta nei vari assalti, sia nella fase a gironi che nelle dirette. In finale il successo è arrivato nel corso di un bel confronto contro l’atleta di casa, Federica Pozzi.

La Discobolo Sciacca fa festa per questo importante risultato ottenuto in una manifestazione di livello nazionale, un trofeo prestigioso organizzato da una delle società storiche della scherma italiana. Nel corso di questi 140 anni la Sala d’Armi Società del Giardino ha conseguito, con i suoi atleti, numerosi successi olimpici (29 ori) e mondiali (46 ori), individuali e a squadre, e per questo è stata insignita nel 1997 dal CONI dell’onorificenza del Collare d’Oro al Merito Sportivo.



“Un ottimo test prima della prova nazionale zonale di qualificazione del prossimo 26 febbraio - commenta il tecnico nazionale Pippo Vullo - Siria ha tirato fuori una gara impeccabile ed è stata molto brava. Mi preme sottolineare che la nostra atleta ha iniziato la seconda stagione sotto le cure di Lucio Landi che per anni è stato uno dei tecnici della nazionale assoluta”.Prossimo appuntamento per il team Discobolo ASD Sciacca a Montesilvano il 26 febbraio. In pedana nella gara femminile ci saranno anche le sorelle Aida e Sofia Figlioli e Maria Vittoria Rossi, mentre nella sciabola maschile toccherà a Tommaso Rossi difendere i colori del sodalizio saccense.