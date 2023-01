Scherma, buona prestazione per i quattro agrigentini in gara alla seconda prova nazionale Cadetti di sciabola a Terni

Bella prestazione per i quattro schermidori agrigentini in gara alla seconda prova nazionale Cadetti di sciabola che si è svolta a Terni. Nella categoria maschile Tommaso Rossi ha centrato la qualificazione al Campionato Italiano Cadetti e alla seconda prova under 20. Stesso risultato tra le ragazze per Sofia Pia Figlioli, mentre Maria Vittoria Rossi e Aida Pia Figlioli si sono qualificate al Campionato Italiano Cadetti Gold.

Soddisfazione per l’esito della kermesse è stata espressa dal tecnico nazionale Pippo Vullo: “È stato molto bello vivere questo momento in cui i ragazzi che alleni centrano i primi due obiettivi stagionali. Prima c'è stata la qualificazione al Campionato italiano e quindi l’accesso alla Top class nella sciabola maschile e femminile con Tommaso Rossi e Sofia Anna Pia Figlioli, poi la ciliegina sulla torta con le due piccole Aida Pia Figlioli e Maria Vittoria Rossi, che per un solo giorno la prima e per quindici giorni la seconda partecipano ad un campionato italiano under 17”.