Scherma, ancora un appuntamento internazionale per la Discobolo Sciacca

Ancora un appuntamento internazionale per la Discobolo Sciacca. La scherma, oltre alle prove di Coppa del Mondo di Tunisi e Parigi, in questo week end si divide tra Germania, Slovacchia, Polonia e Francia per le prove del Circuito Europeo Under 23 e Under 17. Per quanto riguarda la sciabola maschile e femminile, appuntamento a Meylan, in Francia, con tre rappresentanti della Discobolo Sciacca tra i giovani convocati nella categoria Under 17 femminile. Si tratta di Maria Vittoria Rossi, Aida Pia Figlioli e Sofia Anna Pia Figlioli, che saranno in pedana già domani.

“Per noi un’altra bella vetrina – commenta Pippo Vullo – l'autorizzazione da parte della Federscherma per i nostri giovani è un riconoscimento per il costante lavoro che facciamo ogni giorno. Spero che le nostre tre atlete possano mettersi in evidenza in un evento che vede in pedana il meglio della sciabola europea”.