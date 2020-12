"Saccabomb" all'ultimo respiro, il giocatore della Fortitudo: "Felice d'aver siglato il canestro della vittoria"

Una partita così, al PalaMoncada, non si vedeva da un po’. Un tiro all’ultimo secondo, ed all’ultimo respiro, di Andrea Saccaggi regala la vittoria - la seconda in due partite - alla Fortitudo Agrigento.

Un “Saccabomb” (così lo chiamano i tifosi ndr) freddo e preciso, capace di riuscire a sorprendere tutti con una perla che vale due punti. Nel post gara, il giocatore, ha parlato così: “In serie B nessuno ti regala niente, non ci sono avversari da sottovalutare. Questa vittoria è importante per noi, per il gruppo. Son davvero felice. Dobbiamo lavorare sulla difesa e sull’approccio finale. Dediche? Ai miei compagni. Questa vittoria sicuramente aiuterà a lavorare meglio”.