La sezione Aia di Agrigento "vola" in serie A, Perrone osservatore al "Marassi"

La sezione Aia di Agrigento "vola" in serie A. Rosario Perrone, osservatore in forza alla Can, ha arricchito la sua carriera con una designazione in seria A.Infatti, Perrone, è stato osservatore arbitrale nella gara Sampdoria - Bologna giocata al "Marassi".

"La nostra sezione - dichiara Drago - ha un’ importante tradizione tra gli osservatori arbitrali. Infatti per diversi anni anche il nostro associato Antonino Alesi ha militato in Serie A facendo da osservatore tra gli altri anche a Gianluca Rocchi nella sua ultima gara Juventus Roma. Vantiamo la presenza di Luigi Castiglione in Serie C e di Francesco Sodano e Eduardo Fragapane nella commissione interregionale nazionale tutti colleghi con enormi potenzialità per poter ambire alla massima serie oltre ad Antonino Sciabarra che fa parte della commissione regionale siciliana come componente proprio nel settore dedicato agli osservatori". Un importante soddisfazione perr la sezione arbitrale della città.