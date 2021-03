Riprendono i campionati di Eccellenza, il presidente Sonia Giordano: "Speriamo sia la volta buona, non vediamo l'ora"

Si attende l’ok di Gravina, poi i campionati di Eccellenza potranno ripartire. La notizia, lanciata dalla Lega nazionale dilettanti, è subito arrivata a destinazione, ovvero dentro le sedi dei principali club di Eccellenza. Il via dovrebbe essere non più tardi del 10 marzo.

“Mi sento di dire finalmente - spiega Sonia Giordano ad AgrigentoNotizie - io sono sempre stata positiva. Noi - continua Giordano - non abbiamo mai perso di vista i nostri obiettivi, speriamo che sia la volta buona”.

Abbiamo chiesto al presidente dell’Akragas se il team è pronto alla ripresa. "Siamo pronti, lo siamo sempre stati. Non abbiamo avuto particolari danni, soltanto un ragazzo ha scelto di andare via. I miei ragazzi hanno tenuto fede fino all’ultimo e sono felice per questo. Proprio pochi giorni fa ho parlato con i miei giocatori e sono felici di questa ripartenza. I nostri obiettivi? Non amo molto la teoria, preferisco il campo. I miei ragazzi, sanno bene cosa fare e tutti sappiamo dove vogliamo essere a fine campionato, lavoriamo affinché i nostri sogni si realizzino".