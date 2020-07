Boom di riconferme per la Pallavolo Aragona, Di Giacomo: "Le giocatrici hanno accettato di ridimensionare l'ingaggio"

Boom di riconferme per la Pallavolo Aragona. La società del patron Di Giacomo stilato la lista delle giocatrichi che nella prossima stagione vestiranno la maglia biancazzurra. Si tratta di Martina Baruffi - palleggiatrice, classe ’94, originaria di Montebelluna, che inizierà la terza stagione consecutiva alla Seap Dalli Cardillo Aragona. Serena Moneta – schiacciatrice, classe ’90, originaria di Tradate in provincia di Varese, per le seconda stagione di fila alla Seap Dalli Cardillo Aragona. Elisa Manzano – centrale, classe ’85, originaria di Udine, per lei seconda stagione consecutiva nella fila della Seap Dalli Cardillo Aragona. Federica Vittorio – libero, classe ’91, originaria di Catania, anche per lei seconda stagione con la Seap Dalli Cardillo Aragona. Jacqueline Do Nascimento – schiacciatrice italo-brasiliana, classe ’90, alla quarta stagione consecutiva con la maglia della Seap Dalli Cardillo Aragona. Fabiola Ruffa – libero, classe 2000, nata a Catanzaro ma residente a Bergamo, inizierà la seconda stagione con la Seap Dalli Cardillo Aragona

"Abbiamo riconfermato metà squadra - dice Di Giacomo - per continuare il nostro percorso sportivo di approdo in serie A. Sono tutte ottime giocatrici, dall’indiscusso valore tecnico, ma soprattutto splendide ragazze dal punto di vista caratteriale. Una menzione speciale meritano Serena Moneta ed Elisa Manzano, due fuoriclasse per la B1, che nonostante le numerose richieste di mercato, anche di categorie superiori, hanno alla fine accettato di rimanere con noi per un’altra stagione. Ringrazio di cuore tutte le giocatrici per aver accettato la decurtazione del 30% del proprio ingaggio. Hanno davvero avuto un grande senso di responsabilità e di collaborazione in questo particolare momento di difficoltà economica causato dall’emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio, soprattutto, il settore imprenditoriale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non fanno più parte della Seap Dalli Cardillo Aragona le seguenti giocatrici: Ambra Composto, Gloria Trabucchi, Melissa Donà, Francesca Parisi, Angela Facendola, Carolina Falcucci e Ramona Aricò.