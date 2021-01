Quarta vittoria di fila, coach Catalani: "Guardiamo la classifica, ma la strada è lunga"

Quattro vittorie di fila, uno dei migliori attacchi del campionato ed una guida tecnica che continua a migliorare.

La Fortitudo Agrigento “viaggia” ad una media che fa ben sperare, al comando di un girone che è alla portata dei biancazzurri, ed una serie di partite che dovranno dare ancora risposte. Agrigento vince e convince, lasciando anche soddisfatto - in parte - anche coach Catalani.

“Abbiamo affrontato una partita con grande carattere e determinazione - dice Catalani in sala stampa - sono soddisfatto. Primi in classifica? Ancora non abbiamo fatto nulla. La prima dell’altro girone ha 14 punti, noi 12. Questo è un dato importante. Dobbiamo continuare a lavorare”.