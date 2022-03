Mille atleti corrono per la pace in Ucraina: domenica lo start della mezza maratona della Concordia nella Valle dei Templi

A cinque mesi di distanza dall'ultima edizione, domenica 13 marzo si rinnova l'appuntamento con la mezza maratona della Concordia - città di Agrigento. Sono circa mille gli atleti che correranno lungo il suggestivo tratto che attraversa la Valle dei Templi. “Corriamo per la pace in Ucraina” è stato lo slogan che gli organizzatori dell'evento sportivo hanno più volte ripetuto in occasione della presentazione della manifestazione che si è svolta all'ex collegio dei Filippini.

“Tra le novità di quest'anno - ha spiegato ai microfoni di AgrigentoNotizie Antonio Calamita, presidente del Gruppo Sportivo Valle dei Templi - c'è l'istituzione del primo trofeo under 60 Giovanni Messina in memoria del compianto maratoneta agrigentino. Ci auguriamo – conclude il presidente dell'associazione organizzatrice – che domenica possa essere una bella giornata di sport e di pace”.