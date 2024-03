Volley, la formazione under 19 del Vigata conquista il titolo di campione provinciale

La formazione under 19 del Vigata volley si aggiudica il titolo di campione territoriale under 19. Ieri sera, a Porto Empedocle, alla presenza dei dirigenti federali e di un folto pubblico, i ragazzi di coach Enrico Ferrigno hanno battuto tre set a uno i pari età della Kanguro Caltanissetta, guadagnando di diritto l'accesso alle eliminatorie regionali di categoria.

Nel frattempo, in settimana, i ragazzi del Vigata hanno esordito fuori casa nel campionato di prima divisione, battendo per tre set a zero la Volley Project Marsala e proiettandosi così nell'ambizioso progetto di conquistate la Serie D.

Questi i campioni dell'under 19: Cristian Amico, Davide Buggea, Dario Cardilicchia, Samuele Ciofalo, Antonio Deni, Gabriele Di Giovanni, Angelo Milioto, Gabriele Milioto, Mario Virone e Alessio Volante. Allenatori: Enrico Ferrigno e Anna La Gaipa.