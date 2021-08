Padel, due giovani agrigentini nella Nazionale Italiana juniores ai mondiali in Messico

Matteo Platania e Giorgia Di Paola saranno protagonisti dei mondiali di padel con la Nazionale italiana Juniores.

Grande risultato per i due giovani agrigentini che saranno in Messico dal 20 al 26 settembre.

Fanno parte del tennis club "Città dei templi" e sono stati convocati dal settore tecnico nazionale: Giorgia Di Paola ha 11 anni mentre Matteo Platania è classe 2006.

Un risultato che è prima di tutto il frutto di un grande lavoro svolto dai maestri del club agrigentino che hanno sempre creduto nel settore giovanile e nella promozione del padel, ormai divenuto sport nazionale per eccellenza.

"Questo eccezionale risultato - commenta il presidente del club Alessandro Platania - sarà sicuramente una spinta in più per motivare tanti giovani alla pratica del padel".

"Abbiamo subito creduto nell'importanza della formazione - ha aggiunto il coach Stefano Di Paola - organizzando stage e corsi con gente del calibro di Gustavo Spector, Marcelo Capitani e Sara D'Ambrogio traendo sempre valide indicazioni per dare maggiori stimoli ai nostri allievi e al movimento all'interno del club".