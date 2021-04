Un nuovo "millennium" per l'Akragas, Patrick Candela è biancazzurro

Un nuovo arrivo in casa Akragas. Il promettente attaccante Patrick Candela, classe 2002, originario di Casale Monferrato, ma residente a Roccapalumba nel Palermitano. Il giocatore arriva dal Casteltermini e con la formazione granata ha iniziato il campionato di Eccellenza. È un attaccante rapido e dotato di una buona tecnica.

Candela è gia a disposizione di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff per gli allenamenti in vista dell'esordio nel nuovo campionato di Eccellenza in calendario domenica 11 aprile, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento, contro la Folgore.