Calciatore del Cus Palermo positivo al Covid, rinviata la gara con l'Akragas

La Società Asd Akragas 2018 comunica che la partita di domani pomeriggio contro il Cus Palermo è stata rinviata a data da destinarsi perché un calciatore del Cus Palermo, al termine della gara di recupero di mercoledì scorso contro la Nissa, ha avuto la febbre e, in seguito a tampone, è risultato positivo al Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La società, a partire dal presidente Sonia Giordano, rivolge i più sentiti auguri di buona guarigione al giocatore. L'Akragas tornerà in campo mercoledì prossimo per il match di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza contro la Folgore. La partita si disputerà allo stadio Esseneto di Agrigento alle ore 14:30. La partita di andata è terminata 1-0 per la Folgore.