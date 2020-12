Pallavolo e Seap Dalli Cardillo, ecco il calendario del campionato di serie B1 femminile

La Fipav ha reso noto il calendario provvisorio della prima fase del campionato di serie B1 femminile che partirà nel week end del 23/24 gennaio 2021. I calendari definitivi saranno pubblicati il prossimo 7 gennaio. La regular season si concluderà il 28 marzo. La Seap Dalli Cardillo Aragona è stata inserita nel girone E2 e al termine delle 10 gare in programma, affronterà le sei formazioni del girone E1 (comprendente Givova Fiammatorrese Napoli, Zero5 Deco Domus Bari, Europea 92 Isernia, Lu.Vo. Barattoli Arzano, Stabiae Napoli e Ares Flv Cerignola Foggia) in gare di sola andata. Al termine delle 15 gare complessive, sarà stilata un’unica classifica comprendente i mini gironi di E1 e E2 con la prima che andrà direttamente in A2. Grazie al nuovo format si manterrà la possibilità di disputare i play off, spostando la fine degli stessi nel mese di giugno 2021. La squadra del presidente Nino Di Giacomo farà il suo esordio in casa, sabato 23 gennaio, contro la Rizzotti Design Catania. Il match si disputerà al palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento, con inizio alle ore 18. La prima trasferta del campionato è in calendario alla seconda giornata sul campo della Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva (ME).

Ecco il calendario completo della prima fase della Seap Dalli Cardillo Aragona

Andata

Prima giornata Sabato 23 gennaio ore 18: Seap Dalli Cardillo Aragona Vs Rizzotti Design Catania

Seconda giornata Sabato 30 gennaio ore 18: Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva vs Seap Dalli Cardillo Aragona

Terza giornata Sabato 6 febbraio ore 18: Seap Dalli Cardillo Aragona vs Egea Pvt Modica

Quarta giornata Sabato 13 febbraio ore 17: Sanitaria Sicom Messina vs Seap Dalli Cardillo Aragona

Quinta giornata Sabato 20 febbraio ore 18: Seap Dalli Cardillo Aragona vs Volley Reghion Reggio Calabria

Ritorno

Prima giornata Mercoledì 24 febbraio ore 17: Rizzotti Design Catania vs Seap Dalli Cardillo Aragona

Seconda giornata Sabato 6 marzo ore 18: Seap Dalli Cardillo Aragona vs Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva

Terza giornata Sabato 13 marzo ore 18: Egea Pvt Modica vs Seap Dalli Cardillo Aragona

Quarta giornata Sabato 20 marzo ore 18: Seap Dalli Cardillo Aragona vs Sanitaria Sicom Messina

Quinta giornata Sabato 27 marzo ore 18: Volley Reghion Reggio Calabria vs Seap Dalli Cardillo Aragona

Il commento del capitano della Seap Dalli Cardillo Aragona, Serena Moneta, dopo la pubblicazione del calendario: “Finalmente si scende in campo, e non vediamo l’ora di giocare la nostra prima partita contro la Pallavolo Catania, squadra giovane ma sicuramente agguerrita che farà di tutto per metterci in difficoltà. Ci stiamo allenando da inizio dicembre, anche con doppie sedute e non ci fermeremo nemmeno per le feste natalizie perché vogliamo arrivare in grande forma all’inizio del campionato. Ci aspettano delle partite toste, con molti derby siciliani combattuti ed una Reghion Reggio Calabria forte e ben assortita in ogni reparto. Da parte nostra c’è grande voglia di fare bene in ogni campo e contro tutte le avversarie per raggiungere il nostro obiettivo. Il nuovo format mi piace tanto, è un’ottima soluzione per farci iniziare a giocare, sperando che i contagi continuino a diminuire e che il vaccino anti-covid possa portare maggiore serenità per finire nel migliore dei modi la stagione 2020/2021”.

Coach Massimo Dagioni dichiara: “Attendevamo con ansia l’uscita del calendario dopo tutti i vari rinvii che ci sono stati a causa della pandemia. Finalmente conosciamo il nostro percorso della prima fase con la speranza che si possa onorare la stagione agonistica dall’inizio alla fine. La cosa più importante, che mi rende personalmente felice e carico, è quella di avere una prospettiva certa per ragionare sulle squadre, sugli incroci e parlare di pallavolo, ricominciare a pensare in funzione del nostro sport. Questo è veramente un bel regalo di natale”.

Il presidente della Seap Dalli Cardillo Aragona, Nino Di Giacomo, afferma: “Con la pubblicazione del calendario sale maggiormente l’adrenalina sportiva e anche noi dirigenti non vediamo l’ora di vedere in campo le squadre e di assistere ad un grande spettacolo che solo la pallavolo può regalare, con partite bellissime e avvincenti. Tra poco più di un mese si torna a giocare dopo una lunghissima pausa dovuta al maledetto coronavirus e le aspettative sono tantissime. La mia squadra è prontissima al debutto e sono certo che farà un grande campionato, raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati. Le atlete non hanno mollato un solo istante e si sono allenate con dedizione e professionalità, rispettando tutti i protocolli sanitari per la sicurezza anti-contagio. Sarà una prima fase combattuta con tanti derby siciliani affascinanti e dal pronostico incerto. Il mio augurio è anche quello di rivedere, al più presto, il pubblico sugli spalti per innalzare sempre di più il livello competitivo. Con l’uscita dei calendari, colgo l’occasione per fare un grosso in bocca a lupo a tutte le società siciliane e non solo per una stagione positiva e colma di soddisfazioni”.