Pallavolo Aragona, nuovo colpo di mercato: presa la centrale Barbara Murri

La Seap Dalli Cardillo Aragona piazza il quinto colpo di mercato per il prossimo campionato nazionale di serie B1. Il presidente Nino Di Giacomo ha perfezionato l’ingaggio della centrale Barbara Murri, 183 cm di altezza, classe 1993, originaria di L’Aquila.

L’atleta abruzzese ha un ottimo curriculum e vanta anche una stagione in serie A2 con la maglia della Sigel Marsala nella stagione 2017-2018. Murri ha giocato lo scorso anno in B1 con la Megabox Battistelli Volley Città di Vallefoglia. Nella stagione 2018-2019 ha difeso i colori del Sant’Elia Fiumerapido in serie B1.

“Sono entusiasta - commenta - del progetto sportivo della Seap Dalli Cardillo Aragona. Già l’anno scorso sono stata contattata dal presidente Nino Di Giacomo e mi aveva fatto un’ottima impressione, ma per motivi di studio e familiari ho dovuto declinare l’offerta. Ho seguito la squadra per tutta la passata stagione e mi ha emozionato il loro percorso, ma anche il loro modo di lavorare, organizzare e vivere la pallavolo. E quindi quest’anno - conclude - non ho avuto dubbi su dove andare a giocare".