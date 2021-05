Manca poco all'avvio dei playoff, big match per l'Aragona: tutte a disposizione per coach Dagioni

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha ripreso a pieno regime la preparazione atletica in vista dell’imminente inizio dei play off per la promozione in Serie A2. Entra, dunque, nel vivo l’ultima e intensa settimana di lavoro per cercare di arrivare al top della condizione, sia fisica che mentale, agli spareggi per il salto di categoria. Domenica 16 maggio è in programma la prima e importantissima sfida sul campo del forte e battagliero Zero5 Deco Domus Bari, società nata l’estate scorsa dalla fusione tra Noci e Castellana Grotte. La partita si disputerà al “PalaGrotte” di Castellana Grotte con inizio alle ore 17:30.

La squadra di coach Massimo Dagioni, nel corso della settimana, svolgerà doppie sedute di allenamento, fisico e tattiche, e vi sarà spazio anche per il video analisi della squadra avversaria. La partenza in direzione Puglia, per il ritiro pre-partita a Noci, è fissata per sabato mattina 15 maggio. Lo staff tecnico biancazzurro ha tutte le atlete a disposizione tranne l’infortunata di lungo corso, la schiacciatrice Allison Beltrame. La Seap Dalli Cardillo Aragona ha vinto con 22 punti in 10 partite il sotto girone “E2” del girone E siculo-calabrese. Capitan Moneta e compagne hanno ottenuto 7 vittorie e 3 sconfitte, conquistando 26 set e perdendone 12. Le aragonesi hanno messo a segno 883 punti e ne hanno subito 746.

La Zero5 Deco Domus Bari, invece, ha chiuso la regular season del girone E, nel sotto girone “E1” composto dalle squadre campane, pugliesi e una molisana, al quarto posto con 15 punti in 10 partite, frutto di 4 vittorie e 6 sconfitte, 20 set vinti e altrettanti persi. La squadra pugliese ha totalizzato 871 punti e ne ha subiti 844.

Il sestetto pugliese è forte e completo in ogni reparto ed è giusto mix tra giocatrici di comprovata esperienza e giovani talentuose. La palleggiatrice titolare è Roberta Seggiotti, ex Volley Noventa in Serie B2. Nel ruolo di opposto gioca Maria Mauriello, ex Effesport Isernia in B1. Le due centrali sono Martina Labianca, ex Real Volley Noci in B2 e Chiara Vinciguerra prelevata dall’Europea 92 Isernia di B1. Le schiacciatrici titolari sono il capitano Valentina Civardi, ex Grotte Volley Castellana, e Joneda Alikaj, originaria dell’Albania con esperienze anche nei campionati di A2 e B1, ex Link Campus Nemesi Stabiae. Il primo libero è Giulia Modena, con un passato all’Olbia in Serie A. Completano il roster a disposizione di coach Massimiliano Ciliberti e del suo vice Danilo Milano, la seconda palleggiatrice Alessandra Laneve, le centrali Flavia Kabunda e Alessandra Giannini, ed il libero Stefania Recchia. La partita di andata del primo turno dei play off di Serie B1 sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona all’indirizzo “Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube”, dalle 17:20, con un ampio pre-partita che inizierà alle ore 17, con interviste e immagini a bordo campo del riscaldamento pre-gara. Il match di ritorno è in programma al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, sabato 22 maggio, alle ore 18. Per regolare le sfide di andata e ritorno, vige il regolamento delle coppe europee (3 punti per chi vince 3-0 e 3-1, due per chi vince 3-2, uno per chi perde 3-2 e zero per chi perde 3-0 o 3-1), che prevede a parità di punti nei due scontri la disputa del set supplementare.