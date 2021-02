La pallavolo Aragona affronta il girone di ritorno, Caracuta: "Contro Catania serve la giusta motivazione"

Il match è valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B1, girone E2

La Pallavolo Aragona sabato 27 febbraio, alle 17 - in trasferta - affronterà la Rizzotti Design Catania. Il match è valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B1, girone E2. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona.

"Sicuramente sarà una gara molto difficile - dice il vice capitano Valeria Caracuta -. Può dare fastidio a tutte. Dobbiamo aggredirle fin da subito. Son cresciute tanto, sarà una partita totalmente diversa. Hanno cambiato tante soluzioni. Stiamo bene, stiamo lavorando tanto. Vogliamo affrontare la gara con la giusta motivazione".

"Sono gare tutte difficile - dice coach Dagione. E’ un campionato molto compresso. Ci aspettiamo una battaglia su tutti i campi. Partite che possono sembrare più nette a volte sono più combattute. Non ci facciamo troppi pensieri, giochiamo la migliore pallavolo che ci riesce".