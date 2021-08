Pallavolo Aragona, arriva l'ufficialità: squadra ammessa in Serie A2

Esulta il presidente Nino Di Giacomo: "E' stato il giusto premio per tutti i sacrifici che abbiamo affrontato in questi anni"

E' ufficiale: la Seap Dalli Cardillo Aragona parteciperà al prossimo campionato di Serie A2 di volley. La Fipav lo ha comunicato alla società agrigentina .

Il presidente Nino Di Giacomo è già al lavoro per preparare al meglio il prossimo prestigioso campionato".

"E' stato il giusto premio per tutti i sacrifici che abbiamo affrontato in questi anni - è il suo commento -. Siamo già al lavoro per provare ad allestire un roster competitivo e credo proprio che, rimanendo uniti, insieme ai tifosi e agli sponsor, quest'anno ci divertiremo ancora di più per portare in alto i colori di Aragona e dell'intera provincia di Agrigento".