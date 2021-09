Pallavolo Aragona, 5 allenamenti congiunti per preparare l'esordio in A2

Definito in via ufficiale il calendario di appuntamenti che partiranno il 15 settembre per terminare il 2 ottobre

Lacomunica di aver concordato cinque allenamenti congiunti da disputare tra il 15 settembre e il 2 ottobre. La formazione di coach Stefano Micoli, nella quarta settimana di lavoro, romperà il ghiaccio fra due giorni, con la sfida di mercoledì 15 settembre contro la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, formazione anch’essa dima militante nel girone B. Il test match è in programma a Catania alle ore 18. L’allenamento congiunto a campi invertiti, invece, si svolgerà mercoledì 22 settembre, alle ore 18, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Nella sesta settimana di lavoro pre-season capitan Moneta e compagne sfideranno il Volley Terrasini, formazione neo promossa in

L’allenamento congiunto è in programma sabato 25 settembre, alle ore 17, al “Pippo Nicosia” di Agrigento. Poi il doppio confronto con un’altra squadra del campionato di Serie A2, la PVT Modica che milita nel girone B: mercoledì 29 settembre allenamento congiunto a Modica con inizio alle ore 18 e sabato 2 ottobre test match alle ore 17 al palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento. Si tratta di un pre-campionato abbastanza impegnativo per la Seap Dalli Cardillo Aragona, ma sarà un banco di prova fondamentale per arrivare in forma all’appuntamento con l’esordio in Serie A2, il 10 ottobre, sul campo del Volley Hermaea Olbia.