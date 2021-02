La "fame" del Modica contro la tenacia dell'Aragona, Dagioni: "Dobbiamo fare appello a tutte le nostre risorse"

La Pallavolo Aragona si allena in vista del big match contro il Modica. La partita, valida per la terza giornata del campionato di serie B1, si giocherà al PalaNicosia. Le ospiti hanno cambiato guida tecnica, è subentrato in corsa il classe ’95 Enrico Quarta, Il nuovo allenatore ha preso il posto del dimissionario Corrado Scavino. In casa Modica gioca l’ex biancazzurra Fabiola Ferro.

“Il Modica ha cambiato guida tecnica, è un roster importante che avrà voglia di rivalsa”. Queste le parole del tecnico dell’Aragona, Massimo Dagioni. “Noi stiamo facendo un buon lavoro. Ci siamo allenati bene. Come stiamo? Dobbiamo fare appello a tutte le risorse fisiche e mentali. Le vittorie in pre campionato contro Modica? Le loro risorse sono molto buone. Per quanto riguarda le dinamiche di gioco è passato parecchio tempo, penso sia una partita diversa”. L’avvio di stagione, del Modica, non troppo entusiasmante. Una squadra forte che avrà fame di rivalsa. Dagioni commenta così.

“Un Modica arrabbiato? Loro avevano delle aspettative importanti, secondo me anche legittime. Le prime due gare non sono andate bene e mi aspetto una grande reazione”. La partita si giocherà sabato 6 febbraio al Nicosia, alle 18:00.