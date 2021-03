Diventare arbitri si può, l'Aia lancia i nuovi corsi: al via le iscrizioni

Tutto pronto. I futuri arbitri sono pronti a mettersi in “gioco”. L’Aia sezione Agrigento ha dato il via all’iscrizione per il nuovo corso. I futuri arbitri, dunque, avranno diritto ai rimborsi spese per ogni partita disputata, all’abbigliamento ufficiale, all’attestato di qualifica per il credito formativo e scolastico, ed alla tessera per l’ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia. I corsi, per via del Covid 19, si terranno online.