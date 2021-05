Karate, l'Ippon Lentini fa incetta di premi all'Eurocup 2021

Ottimi risultati in terra austriaca da parte dell' "Ippon Team Lentini", capitanato da Marco Lentini all'Eurocup 2021, "Zell Am See Austria" dello scorso 29 maggio.

La squadra agrigentina ha infatti ottenuto diversi piazzamenti sul podio in varie categorie confrontantosi con team provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Luxemburgo, Danimarca, e ovviamente molti atleti italiani.

Questi i risultati:

- Irene Marturano: oro nella categoria under 16 +54 kg e nella categoria 16 open;

- Andrea D'Anna, oro nella categoria under 18, 61 kg;

- Emma Colletti: argento under 16, 47 kg;

- Paolo Propizio: quinto posto nella categoria under 16;

- Mattia Ruvanzri: quinto posto nella categoria under 18, 76 kg;

Si dice soddisfatto il tecnico Marco Lentini che dopo più di un anno fuori dalle competizioni internazionali per via della pandemia, ancora una volta lascia il segno.