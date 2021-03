Fipav Sicilia, Nino Di Giacomo eletto presidente del comitato regionale

Nino Di Giacomo è stato eletto, ieri sera a Palermo, presidente del comitato regionale della Fipav Sicilia. Nino Di Giacomo ha ottenuto il 53% dei voti. Inoltre sono stati eletti tutti e sei i candidati consiglieri regionali a sostegno di Nino Di Giacomo Presidente: Antonio Locandro, Antonio D'Anna, Speranza Maiello, Elio Gravagno, Rossana Giacalone e Massimo Di Benedetto. Un plauso speciale all'atleta della Seap Dalli Cardillo Aragona, la saccense Speranza Maiello, per il nuovo prestigioso incarico. A renderlo noto è stata proprio la società Seap Dalli Cardillo pallavolo Aragona di cui Di Giacomo è presidente.

"I dirigenti biancoazzurri, lo staff tecnico e sanitario, le atlete e tutti i collaboratori augurano buon lavoro al presidente Nino Di Giacomo e sono certi che con la sua guida il comitato Fipav Sicilia andrà nella direzione giusta per il benessere di tutte le società pallavolistiche siciliane".

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e l'assessore allo Sport Costantino Ciulla si sono, già ieri sera, congratulati con Di Giacomo. "Le sue doti umane, la sua esperienza, le sue capacità dirigenziali e il suo amore per lo sport in generale sapranno certamente portare - hanno scritto - quel valore aggiunto alla federazione. E' un orgoglio per noi agrigentini vedere un rappresentante del nostro territorio ricoprire un ruolo così importante".