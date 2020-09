Un gigante alla Fortitudo Agrigento, l'opera di Ligama fa "impazzire" tutti

Per gli empedoclini è “l’artista di Andrea Camilleri”. Ovvero, la persona che ha realizzato il dipinto che ritrae lo scrittore di Porto Empedocle in pieno centro città. Lui, non è altro che Salvo Ligama. Artista vero, che realizza murales mozzafiato. Ad essere attratto della sua arte è stato Gabriele Moncada, presidente della Fortitudo Agrigento.

Il giovane imprenditore ha chiesto di realizzare un dipinto proprio al PalaMoncada. Dopo giorni di lavoro, Ligama, ha realizzato una vera e propria opera d’arte. Un mega quadro che ha trovato spazio in una delle mura della struttura sportiva di Porto Empedocle. Il risultato è da applausi.