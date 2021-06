Basket, Chiusi rovina la festa ad Agrigento: serve gara 5 per la A2

I biancazzurri non riescono a vincere e gli ospiti si impongono con il punteggio di 57 a 69. Non è bastato un super terzo quarto

Chiusi rovina la festa ad Agrigento e riporta la serie sul 2-2. I biancazzurri non riescono a vincere e gli ospiti si impongono con il punteggio di 57 a 69. Non è bastato un super terzo quarto, Mei e compagni hanno attaccato con lucidità e precisione.

Adesso la serie A2 si deciderà in gara 5.

Il tabellino:

Moncada Energy Group Agrigento - Umana San Giobbe Chiusi 57-69 (9-20, 12-20, 22-15, 14-14)

Moncada Energy Group Agrigento: Saccaggi 14 (2/4, 2/9), Chiarastella 11 (4/9, 1/2), Grande 11 (2/4, 0/3), Rotondo 8 (2/9, 0/0), Veronesi 7 (2/5, 1/8), Costi 6 (0/1, 1/2), Cuffaro 0 (0/1, 0/4), Andrea T.0 (0/0, 0/0), Ragagnin 0 (0/0, 0/0), Peterson 0 (0/0,0/0), Mayer 0 (0/0, 0/0), Indelicato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Albano Chiarastella 11) - Assist: 6 (Andrea Saccaggi 2)

Umana San Giobbe Chiusi: Mei 11 (0/0, 3/8), Fratto 11 (5/7, 0/3), Bortolin 10 (4/6, 0/1), Criconia 10 (0/1, 2/5), Carenza 9 (3/4, 1/5), Berti 6 (2/2, 0/3), Pollone 4 (1/4, 0/2), Raffaelli 4 (0/1, 1/2), Minoli 2 (1/1, 0/1), Zanini 2 (1/1, 0/0), Nespolo 0 (0/0, 0/0), Mihaies 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 47 12 + 35 (Francesco Fratto, Giovanni Carenza, Luca Pollone 7) - Assist: 12 (Simone Berti 4)