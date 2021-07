Basket, Fortitudo Agrigento e il centrale Cosimo Costi ancora insieme

Basket, il centrale Cosimo Costi vestirà il biancoazzurro anche per il prossimo anno. Ad annunciarlo è la Moncada Basket.

"Sono felice che Cosimo sia, anche per la prossima stagione, un nostro giocatore - dichiara Cristian Mayer -. Con lui continueremo il lavoro già cominciato la scorsa stagione. L’obiettivo è quello di fare crescere il più possibile giocatori come lui. Cosimo sarà il nostro 3 titolare se riuscirà a crescere - come spero - lavorando sodo ogni giorno si prenderà molte soddisfazioni in futuro. Prossima stagione? Quando disputi una finale, l’obiettivo è quello di riuscire a mantenere un livello qualitativo alto. Stiamo lavorando per questo".

"Sono contento di rimanere ad Agrigento - dice Cosimo Costi -. Mi sono trovato molto bene, voglio migliorare e godermi a pieno la piazza giocando tutte le partite con un pubblico fantastico come quello di fine anno. Resto qui anche perché voglio finire ciò che ho iniziato insieme ai miei compagni lo scorso campionato. Sono sicuro che con i nuovi arrivi potremo giocarci tutte le nostre carte per arrivare fino in fondo".